Çanakkale'deki kokain operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamındaki operasyonda yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen geminin birinci kaptanı Ukrayna uyruklu B.D. ile ikinci kaptanı Güney Afrika uyruklu R.W.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rus uyruklu baş makinist V.L. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

293 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ekvador'dan yola çıkan ve yük alıp indirmek için bazı ülkelere uğrayan Singapur bayraklı gemi, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Mayıs'ta narkotik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda durdurulmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının da destek verdiği operasyonda, gemi kentte gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmadığı için arama yapılmak üzere botlar eşliğinde Kocaeli'nin Derince Limanı'na götürülmüştü. Ekvador'dan yüklenen ve yasal yükü muz görünen konteynerde kolilerin arasına gizlenmiş 7 valizde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirilmişti.