Çanakkale'deki tarihi hamam ayağa kaldırılacak

Tarihin en kanlı muharebelerinden Çanakkale Savaşları'na sahne olan tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Anafarta köyünde 103 yıl önce Türk askerinin kullandığı, zamanla atıl hale gelen hamam, restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Savaş döneminde 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve askerlerinin de kullandığı bilinen hamamın geçen yıl başlatılan restorasyonu tamamlanma aşamasına geldi.

YENİLEME İŞLEMLERİ BİTTİ

Kubbe ve dış cephesindeki yenileme işlemleri bitirilen tarihi yapı, iç bölümlerindeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından bölgeye gelen vatandaşların ziyaretine açılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarihi yarımadayı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"TARİHTE ÖNEMLİ İŞLEV GÖRMÜŞ HAMAM"

İsmail Kaşdemir, "Bu görevlerden biri de Büyük Anafarta köyündeki tarihi hamamın restorasyonu. Bu hamam, baktığımızda tarihte önemli bir işlev görmüş. Savaş koşullarında askerimize büyük hizmet vermiş, hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu hamamı kullandığı söyleniyor. Hal böyle olunca, burayı ayağa kaldırmaya karar verdik. Alan Başkanlığı olarak çalışmalarımızı yaptık. Restorasyon süreci tamamlanmak üzere. Kısa sürede ziyaretçilerin hizmetine sunulacak." dedi.

"MANEVİ HATIRASI YÜKSEK"

İsmail Kaşdemir şöyle devam etti, "Dinimiz temizliği emrediyor. Her yerleşim yerinde bu tür mekanlara rastlarsınız. Büyük Anafarta köyündeki bu hamam da uzun zamandan beri atıl durumdaydı. Tarihten gelen görevimizi ifa etmek için böyle bir sürece başlamış olduk. Eminim ki büyük kahramanlık hikayelerinin yazıldığı Anafartalar bölgesi, bu hamamın restore edilmesiyle turizm açısından daha zengin bir hale gelmiş olacak. Ziyaretçilerimiz kültürümüzün bir parçasını görmüş olacak. Kültürümüzün olmazsa olmaz şartlarından biri temizliktir, bunun da yansıması hamamlardır. Burası savaşta hizmeti olmuş bir mekandır. Bizim için manevi hatırası yüksektir" şeklinde konuştu.