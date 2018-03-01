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Çanakkaleli ailenin çocuk acıları

Çanakkale Bayramiç'te 6 yıl önce bir çocuklarını kaynar su dökülmesi sonucu kaybeden ailenin 3 yaşındaki çocuğu da nefes borusuna mama kaçması sonucu hayatını kaybetti.

AA | 01.03.2018 - 14:50..
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Çanakkaleli ailenin çocuk acıları

Bayramiç ilçesinde soluk borusuna mama kaçan 3 yaşındaki bedensel engelli çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Söğütgediği köyünde ikamet eden Osman ve Emine Savran çiftinin bedensel engelli oğulları Musa'nın nefes borusu, annesi mama yedirdiği sırada tıkandı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Soluk borusuna mama kaçması sonucu fenalaşan Musa, ailesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Musa Savran'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

6 YIL ÖNCE DE 9 AYLIK BEBEKLERİ HAYATLARINI KAYGBETMİŞTİ

Savran çiftinin 9 aylık bebekleri Nazife Nur'un da yaklaşık 6 yıl önce yatakta uyuduğu sırada sobadaki güğümden üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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