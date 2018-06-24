Çanakkale’nin huzur mekanı: Assos

Aybüke SENGİR / [email protected]

Aristoteles’inn da bir dönem yaşadığı, tarihin neredeyse bütün dönemlerine şahitlik etmiş Çanakkale’nin şirin ilçesi Assos, açık ara en güzel kafa dinleyebileceğiniz bir yer.

TARİH VE DENİZ BİR ARADA

Tarihi güzellikleri, denizi, kumu ve güneşiyle hem tatilinizi yapacak hem de dinlenip bütün sıkıntıları bir yere bırakacaksınız. İster gidin yüzlerce yıllık tapınaklarını, tiyatrolarını gezin, isterseniz de deniz sefası yapıp keyfinize bakın.

Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinin Behramkale köyü, günümüzde Assos olarak da biliniyor. Merkez adını antik liman kenti Assos’tan alıyor. Eylül sonunda Assos'ta gösteri sanatları festivali yapılıyor. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle işte size kısa bir Assos gezi rehberi…

ASSOS’A NASIL GİDERİM

İstanbul’a 400, Ankara’ya 734, İzmir’e 238, Ayvalık’a 17 kilometre mesafedeki Assos'a direkt otobüs maalesef yok. Çanakkale Otogarı'ndan kalkan minibüslerle Ayvacık’a, oradan da Behramkale’ye ulaşmak gerekiyor. İstanbul'dan Assos'a kendi aracınızla gelmek için önce Çanakkale Boğazı'nı geçmeniz gerekiyor. Bunun için farklı noktalardan feribota binerek karşıya geçebilirsiniz. Feribot seçenekleri şöyle: Gelibolu-Lapseki, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale. Karşıya geçtikten sonra Ezine-Ayvacık üzerinden Assos'a 1 saatte ulaşabilirsiniz.

NERELERİ GEZEBİLİRİM

Assos, yukarıda da bahsetmiştim, tarih ve kültür kokan bir kent. Günümüzde bir tatil beldesi haline gelmiş olsa da Antik kent olarak anılıyor. İlk olarak tapınakları gezeceğiz.

ATHENA TAPINAĞI

Antik Kent’in sembolü Athena Tapınağı Midilli Adası’na karşı harika bir manzaraya sahip. Antik kentin en yüksek noktasına kurulan tapınak, M.Ö. 530 yılında yapılmış. Kentin koruyucusu olduğuna inanılan Zeus'un kızı Tanrıça Athena'ya ithaf edilmiş olan bu tapınak, mimarı açıdan çok özel bir yer. Buraya gelirken zamanlamanızı öyle bir ayarlayın ki güneşin batışını kaçırmayın.

BEHRAMKALE KÖYÜ

Köyün daracık arnavut kaldırımlı sokaklarından geçilerek varılan Assos antik kenti, deniz seviyesinden 238 metre yüksekte yer alıyor. Behramkale’nin yol kenarına dizdikleri hediyelik eşyacıları gezebilirsiniz. Antik Şehir ve Athena Tapınağı köyün hemen bitişiğinde bulunuyor.

AGORA TAPINAĞI

MÖ 2. yüzyıl'dan kalma tapınağın günümüze kadar gelen kısımlarını görebilirsiniz. Bu yapı daha sonra kiliseye dönüştürülmüş.

Bouleuteiron (Meclis): Agora Tapınağı'nın doğusunda yer alan Bouleuteiron adında bir yapı var. Burası da heykeller ve anıtsal yapılardan oluşuyor.

ASSOS TİYATRO

M.Ö. 2. yüzyıl'da Agora'nın yakınına kurulmuş olan yapı, son yüzyıla kadar korunmayı başarmış. Geleneksel Grek tarzına uygun olarak at nalı şeklinde inşa edilen tiyatro, en son Roma döneminde yenilenmiş.

Şimdi biraz tatilin keyfini çıkarmak için Assos’un berrak sularına gidelim…

GÜNE YÜZEREK BAŞLAYIN

Assos’un denizi insanı tazeleyen, müthiş bir deniz. Denize girmek için Antik Liman’da ufak bir plaj var, daha çok iskelelerden denize giriliyor. Suyun dibi taş olduğu pırıl pırıl gözüküyor. Yüzmek için gidilen diğer bir yer de hemen yan koyda olan Kadırga. Antik Liman’daki iskeleler özel işletmeyken, Kadırga Koyu halka açık. Saydıklarımın haricinde özel aracınızla gittiyseniz eğer, civarda gidebileceğiniz bir sürü plaj var.

AKŞAM YEMEĞİNİZİ ANTİK LİMAN’DA YİYİN

Bir diğer güneşi de Assos Limanı’nda batırabilirsiniz. Assos bölgesinin en çekici yerlerinden biri burası. Daracık taş sokaklardan oluşan, bir avuç yer aslında. Sit alanı olduğu için sadece yüzyıllık taş yapıların restorasyonuna izin verilmiş.

Limanda sadece turistik tesisler bulunuyor. Gün batımına karşı balık yemek ve sakin, keyifli bir gece geçirmek istiyorsanız Antik Limanı tercih edebilirsiniz.Tarihi dokunun içinde dalgaların eşliğinde muhabbet edip, yemek yiyebileceğiniz bir yer.