taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7305
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Çanakkale'ye Araplar akın ediyor

Çanakkale Köprüsü'nün temeli atılmadan önce yabancılar, bölgeye akın ederek 100 milyon liralık arazi yatırımı gerçekleştirdi.

11.03.2017 - 11:18
  1. Haberler
  2. Emlak

2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsü olacak Çanakkale 18 Mart Köprüsü’nün çevresindeki araziler yabancı yatırımcıların ilgisini çekti.

Çanakkale'ye Araplar akın ediyor

100 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKUL ALINDI

Köprü çevresinde ağırlık olarak Arap yatırımcılar olmak üzere yabancılara 100 milyon liralık gayrimenkul satıldı.

Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, bir yıldan beri yabancı sermayenin Çanakkale’ye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bölgede bugüne kadar en çok Araplar gayrimenkul aldılar” dedi.

Çanakkale'ye Araplar akın ediyor

AVRUPALI DA VAR

Geri kalan yüzde 30’luk gayrimenkul alımının Avrupa ülkelerinden yapıldığını belirten Öngün, “Araplar kültür kardeşliği nedeniyle yatırımlarını Türkiye’ye kaydırırken, Avrupalılar ülkemizdeki gayrimenkulün henüz doygunluğa ulaşmaması, kendi ülkelerindeki gayrimenkul yatırımlarından daha kazançlı olması nedeniyle ülkemize yöneliyor. Bir de en fazla 3 saat uçuş mesafesindeyiz. Türkiye’ye yatırım konusunda hayli iştahlı davranıyorlar. Bu zamana kadar büyük değer kazanan bölgede önümüzdeki süreçte de değer artışının diğer bölgelerin üzerinde olmasını bekliyoruz” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

289
Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

168
Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

31
Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

113
Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

30
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM