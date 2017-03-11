Çanakkale'ye Araplar akın ediyor

2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsü olacak Çanakkale 18 Mart Köprüsü’nün çevresindeki araziler yabancı yatırımcıların ilgisini çekti.

100 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKUL ALINDI

Köprü çevresinde ağırlık olarak Arap yatırımcılar olmak üzere yabancılara 100 milyon liralık gayrimenkul satıldı.

Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, bir yıldan beri yabancı sermayenin Çanakkale’ye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bölgede bugüne kadar en çok Araplar gayrimenkul aldılar” dedi.

AVRUPALI DA VAR

Geri kalan yüzde 30’luk gayrimenkul alımının Avrupa ülkelerinden yapıldığını belirten Öngün, “Araplar kültür kardeşliği nedeniyle yatırımlarını Türkiye’ye kaydırırken, Avrupalılar ülkemizdeki gayrimenkulün henüz doygunluğa ulaşmaması, kendi ülkelerindeki gayrimenkul yatırımlarından daha kazançlı olması nedeniyle ülkemize yöneliyor. Bir de en fazla 3 saat uçuş mesafesindeyiz. Türkiye’ye yatırım konusunda hayli iştahlı davranıyorlar. Bu zamana kadar büyük değer kazanan bölgede önümüzdeki süreçte de değer artışının diğer bölgelerin üzerinde olmasını bekliyoruz” dedi.