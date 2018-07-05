Canan Hoşgör komşusunun evinde 200 bin dolar kaybetti

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör, yatıya gittiği arkadaşına, yanında götürdüğü yaklaşık 200 bin dolarını (yaklaşık 950 bin lira) çaldığı gerekçesiyle dava açtı.

SABAH PARALAR YOKTU

İstanbul Çekmeköy'deki lüks bir sitede oturan Canan Hoşgör, komşusu A.C.'ye yatıya gitti. Sabah bankaya yatıracağı 200 bin dolarını da yanına aldı. Ancak sabah uyandığında parasının yerinde olmadığını gördü.

Çekmeköy İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliğini arayan Canan Hoşgör, A.C.'nin evine hırsız girdiğini ve 200 bin dolarının çalındığını söyledi. İhbar üzerine siteye polis geldi.

"PARALAR BANA AİT"

Olayla ilgili soruşturma açan polis, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını taradı. İncelemelerin ardından polis, siteye ve hırsızlığın yaşandığı eve o gece yabancı herhangi birinin girmediğini tespit etti. Bunun üzerine ev sahibinden şüphelenen polis, A.C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da A.C.'nin yatak odasında yüklü miktarda dolar bulundu. Ancak oyuncunun çalındığını beyan ettiği miktarla, evde bulunan miktar aynı değildi. Evde bulunan paranın kendisine ait olduğunu söyleyen A.C. serbest bırakıldı.

PARALAR NEREDE

Olayın başında arkadaşının böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmeyen Canan Hoşgör ise evden çıkan dolarları görünce A.C. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yatıya gittiği arkadaşına hırsızlık suçlamasıyla dava açan Canan Hoşgör, çalınan parasının bulunmasını istiyor.