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Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından, CHP'de İBB Başkanlığı adaylığı için Muharrem İnce'nin ismi ön plana çıkmaya başladı.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 08:58..
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Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

Yerel seçimlerde iddiasını sürdürme çabasında olan CHP'de aday olacak isimler kulislerde konuşulmaya başladı.

Bu seçimlerde CHP'nin en büyük hedefi İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri kazanmak.

İNCE ADAYLIK İÇİN KONUŞLAN İSİMLERDEN

İstanbul adaylığı için birçok ismin adı konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bu konu CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sorulmuş o da adaylığa olumsuz yaklaşmamıştı.

Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

CHP'nin tartışmalı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da adaylık için kulislerde konuşulan isimlerden biriydi. Kaftancıoğlu konuyla ilgili açıklama yaparak aday olmayacağını söyledi.

"İSTANBUL HİKAYESİNİN MİMARI OLMAYA HAZIRIM"

Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Şunu hepinizin huzurunda açıklamak isterim ki ilk günden itibaren inandığım İstanbul hikayesinin ama sonu başarıyla bitecek olan İstanbul hikayesinin mimarı olmaya adayım. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım" diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

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