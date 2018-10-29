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Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Yürüyüşü'nde

PKK'ya karşı çıkamayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 23:28..
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Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Yürüyüşü'nde

CHP birimleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da pankart ve dövizlerin yanında yürüyüşe katıldı.

Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Yürüyüşü'nde

CUMHURİYET DÜŞMANLARINA TEPKİSİ YOK

BDP tabanı ile kültürel, siyasi ve sosyal akrabalıkları olduğunu açıklayan Kaftancıoğlu, PKK'yı hiçbir zaman karşısına almadı.

Ağustos ayında bir asker eşi ve 11 aylık bebeği Hakkari'de şehit etdildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, PKK'ya tek bir çift söz söylemedi.

Tarihler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gösterdiğinde ise CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Yürüyüşü'nde boy gösterdi..

Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Yürüyüşü'nde

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