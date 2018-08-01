taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.779
USD
4,9271
EURO
5,7596
ALTIN
193,68
PETR
73,4300

Canan Kaftancıoğlu da PKK'yı kınayamayanlardan

Teröre karşı insanlığı savunmak zorunda olduklarını yazan Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweet'leri yeniden gündemde.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 13:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Canan Kaftancıoğlu da PKK'yı kınayamayanlardan

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın asker eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

PKK'YA LAF YOK

"Nereden ve kimden gelirse gelsin, amasız, fakatsız ölüme karşı yaşamı, teröre karşı insanlığı savunmak zorundayız" diye yazan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'ya karşı tek bir kelime etmedi.

Canan Kaftancıoğlu da PKK'yı kınayamayanlardan

GEÇMİŞİNİ SİLEMEZSİN

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun bu samimiyetsiz paylaşımı, eski tweet'lerini de akıllara getirdi.

DEVLETE SERİ KATİL DEDİ

Bir dönem "Devlet katil değil seri katil" diye tweet atan Kaftancıoğlu, şehitlerimize de dil uzatıyordu.

 

 

Canan Kaftancıoğlu da PKK'yı kınayamayanlardan

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

243
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

156
Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

56
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

13
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

20
Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM