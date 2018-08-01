Canan Kaftancıoğlu da PKK'yı kınayamayanlardan

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın asker eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

PKK'YA LAF YOK

"Nereden ve kimden gelirse gelsin, amasız, fakatsız ölüme karşı yaşamı, teröre karşı insanlığı savunmak zorundayız" diye yazan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'ya karşı tek bir kelime etmedi.

GEÇMİŞİNİ SİLEMEZSİN

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun bu samimiyetsiz paylaşımı, eski tweet'lerini de akıllara getirdi.

DEVLETE SERİ KATİL DEDİ

Bir dönem "Devlet katil değil seri katil" diye tweet atan Kaftancıoğlu, şehitlerimize de dil uzatıyordu.