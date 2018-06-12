Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Muharrem İnce'ye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu da eşlik etti.

DİKKATLİ BAKAN GÖRÜR

İftar sofrasında dua ederken objektiflere takılan Kaftancıoğlu'nu görmek oldukça zor oldu.

CHP'nin resmi hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda, Kaftancıoğlu'nun fotoğraf karesinin köşesinde yer aldığı görülüyor.