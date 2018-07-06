Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'ndan yana cephe aldı

CHP 24 Haziran seçimlerinden sonra krize girdi. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyenler, diğer tarafta Kılıçdaroğlu destekçileri.

Olağanüstü kurultay tartışmalarının sık yaşandığı bugünlere kadar CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafını belli etmeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

"ENERJİMİZİ KURULTAYA HARCAMAYALIM"

Ancak Kaftancıoğlu dün yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'ndan yana cephe alarak kurultay tartışmalarına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaftancıoğlu, "Enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak atılacak en doğru adım olacaktır" dedi.

"KURULTAY ÇAĞRILARI YAPILMASI GEREKENLERE ENGEL OLUR"

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğli'nun demokrasi için özellikle seçim öncesi ciddi hamleler yaptığını belirten Canan Kaftancıoğlu, olası kurultaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Genel Başkanımızın yine büyük bir özveriyle karşısında iki kez aday olan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sağlaması da toplumdaki umut dalgasını artırmıştır. Seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütümüzün parti içi toplantıları devam ederken, olağanüstü kurultay için çağrı yapılması, gerçekçi bir çözüm olmayacağı gibi asıl yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacaktır.

"GENEL BAŞKAN ÜZERİNDEN TARTIŞMA YAPMAYALIM"

Parti içi tartışma ve değerlendirmeleri kişiler üzerinden değil, sistem ve geleceğe dönük yol haritası üzerinden yapmamız gerekmektedir. Böylesi bir bakışla süreci partimizin tüm kademelerinde objektif şekilde değerlendirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır.

"YEREL SEÇİMLERE ODAKLANALIM"

Yapılacak çok işimiz, alınacak çok dersimiz varken, enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek, yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak, atılacak en doğru adım olacaktır.

Bu, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin tarihsel sorumluluğudur. Üyesinden yöneticisine tüm partililerimizi bu tarihsel sorumluluğa uygun davranmaya davet ediyorum."