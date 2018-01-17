taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.996
USD
3,8196
EURO
4,6742
ALTIN
164,37
PETR
68,6500

Canan Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam

Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, basın açıklaması yaparak hakkındaki fotoğraf ve tweetlere yanıt verdi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Canan Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilmesinin ardından ortaya çıkan eski fotoğraf ve tweetleri eleştiri konusu olmuştu.

Canan Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam

"KİMİN NE YEDİĞİ, NE İÇTİĞİ ÖZGÜRLÜK ÇERÇEVESİYLE İLGİLİDİR"

Kaftancıoğlu, eşinin domuz eti yediği ile ilgili paylaşımına cevaben, "Şu resmi karşınıza getirmekten utanç duyuyorum. Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine, ne içtiğine, ne inandığına değil, insanların hak ve özgürlükler çerçevesiyle ilgilidir. Burada benim eşim tarafından paylaşılmış bir fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak, bana bunları söylemeye itenlere utanarak…

Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam VİDEO

"KOCAMIN NE YEDİĞİNE KARIŞMAM"

Bu fotoğrafa biraz dikkat ederseniz. Bıçak ve çatalın karşı tarafta olduğu görülür. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP Genel Başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Bu paylaşım yerlidir, yersizdir, tartışılır. Askerlerimize yedirilen at etiyle daha çok ilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazdık. Kocamın ne yediğine karışmam, ancak bir şeye izin vermem. Sadece kul hakkı yemesine izin vermem. O da zaten yemez."

Canan Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

348
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

153
Afrin'de teröristlerin tünel ağı

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

103
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

245
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

23
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

48
Brezilyalı efsane Ronaldinho futbolu bıraktı

Brezilyalı efsane Ronaldinho futbolu bıraktı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM