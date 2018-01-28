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Canan Kaftancıoğlu şehit cenazesine katıldı

Canan Kaftancıoğlu çizdiği kötü imajı temizlemek için "milliyetçi" rolüne bürünmeye çalışıyor. Şehit cenazelerine katılıyor, tweet atmıyor.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 17:42..
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Canan Kaftancıoğlu şehit cenazesine katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk milletinin hassas olduğu konulara tamamen zıt bir tutum sergileyerek tepki çekmişti.

Bu tepkilerin ardından, önce düzenlediği toplantılarda "ben öyle demek istemedim" tarzı cümleler kurması, daha sonra ise tweet atmayı bırakması dikkat çekmişti.

Canan Kaftancıoğlu şehit cenazesine katıldı

Canan Kaftancıoğlu şehit cenazesine katıldı

İMAJ DÜZELTME ÇALIŞMALARI

Son olarak "Ulan gerzekler ben oğlumu şehit olsun diye mi büyüttüm dersek oğlumuz şehit olmayabilir" cümlelerini kurmuş olan Kaftancıoğlu, şimdi şehit cenazesinde boy gösterdi.

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenazesine katılan Kaftancıoğlu, burada şehidin acılı annesi Nihal Mehmethan'a sarılarak üzüntüsünü paylaştı.

Canan Kaftancıoğlu şehit cenazesine katıldı

Canan Kaftancıoğlu şehit cenazesine katıldı

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