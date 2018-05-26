Canan Kaftancıoğlu'nun Temel Karamollaoğlu sessizliği

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim hezimeti yaşamak istemeyen muhalefet, ilkelerini bir yana bırakarak ittifak içerisine girdi.

İTTİFAK SESSİZLİĞİ

İttifakta yer alan siyasiler, seçim süreci nedeniyle birbirlerine karşı büyük bir sessizlik içerisine girdi.

Bu isimlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

KATİL DİYORDU...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun daha önce "Katil" olarak nitelendiren Kaftancıoğlu, ittifak açıklamasından sonra bu konuda sessizliğe büründü.

SP Lideri'nin Madımak hakkında yaptığı son açıklama da Kaftancıoğlu'nun sessizliğine bozmasına neden olmadı.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN İNSANLAR ÖLDÜ"

Karamollaoğlu, Madımak'ta yaşananların katliam olmadığını insanların camları açmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

SP Lideri, "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş" şeklinde konuşmuştu.

CHP tabanını rahatsız eden bu sözlere, parti yöneticileri ittifak uğruna tepki göstermekten kaçındı.

Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu VİDEO