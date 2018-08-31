Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweet'ler uzun bir süre gündemdeydi.

Domuz eti ziyafetleriyle hafızlara kazınan Kaftancıoğlu'nun, şehitlerimize hakaret ettiği tweet'ler de var.

Kaftancıoğlu'nun tepki çeken son paylaşımı ise Bodrum'dan.

"KÖPEĞİYLE Mİ CHP'Yİ DİZAYN EDİYOR"

CHP Parti Meclisi'nde gündeme gelen fotoğrafla ilgili söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Canan Kaftancıoğlu CHP'yi, köpeği Rocky ve eşiyle mi dizayn ediyor? Bunları da geçin masada bira şişesi, şarap bardağı var. İçiyorsa içsin ama bunu bir parti yetkilisi olarak paylaşım yapmasın. Sayın Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarını açıklamaktan siyaset yapamaz hale geldik. Bunları Anadolu'da kimseye anlatamazsınız" dedi.