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Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmeme bahanesi

24 Haziran'da büyük bir hüsran yaşayan Kaftancıoğlu, istifayı düşündüğünü ancak partisini düşündüğü için vazgeçtiğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 09:43..
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Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmeme bahanesi

CANAN

Yıllardır katıldığı tüm seçimlerde başarısızlık üstüne başarısızlık yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan asla vazgeçmedi.

CHP'deki kariyerinde sadece kurultayları kazanabilen CHP Lideri, parti içerisinde de örnek alınır oldu.

Öyle ki; CHP'nin İstanbul'da aldığı hezimetin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da koltuğundan vazgeçmedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran gecesi istifayı düşündüğünü ve neden vazgeçtiğini anlattı.

KAZANACAĞIMIZA İNANMIŞTIK

Kaftancıoğlu, "İstanbul özelindeki rakamları takip ederken Türkiye genelini görme şansım yoktu, hepimiz bu seçimi kazanacağımıza inanmıştık. ‘İkinci tura kalıyoruz’u erken söylememek gerekirdi.

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmeme bahanesi

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜM

İstifa etmeyi bu nedenden değil de başka nedenlerden düşündüm.

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmeme bahanesi VİDEO

NEDEN VAZGEÇTİ

Bir değerlendirme yapıyorsunuz, bir başarı ve başarısızlık kriterlerini değerlendirince acaba bu gerekli midir diye kendime sormuştum. Parti tartışılırken bir de İstanbul İl Başkanı tartışılsın istemedim"

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