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Canan Karatay bal tüketimine karşı çıkıyor

Canan Karatay, “Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin” diyerek bal tüketimine karşı ısrarını sürdürdü.

25.02.2017 - 16:01
  1. Haberler
  2. Sağlık

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2.Karadeniz Kitap Fuarı’na Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı.

"2 TÜRLÜ YAĞ ÇOK TEHLİKELİDİR"

Fuarda “Yaşam Boyu Sağlık” isimli söyleşi yapan Prof. Dr. Canan Karatay, uzun ömürlü yaşamanın sırlarını anlattı. Karatay, “Uzun ve sağlıklı yaşamak için, yağ çeşitlerine dikkat etmemiz gerekir. Doğada bulunan 2 türlü yağ çok tehlikelidir: Bu yağların ilki trigliserit adındaki yağlardır. Trigliserit yağlar arasında en tehlikeli olandır. Bir diğeri ise trans yağdır. Kanser de dahil olmak üzere bütün hastalıkların başı trans yağlardır. Vatandaşlar hasta olmamak için bu yağ türlerine dikkat etmelidir” dedi.

Canan Karatay bal tüketimine karşı çıkıyor

EKMEK TÜKETİMİ

Ekmek tüketimi konusunda önemli açıklamalarda bulunan ünlü Dr. Canan Karatay, “Un haline gelmiş ve işlenmiş bütün ekmekler vücuda şeker olarak girer. Kepek ekmeği ile normal buğday ekmeği arasında hiçbir fark yoktur. Ekmek tüketimi ülkemizde oldukça fazla. Hastalıkları tetikleyen bir unsurunda ekmek olduğunu söyleyebiliriz. Ekmek tüketiminin en aza indirilmesi için vatandaşlar çaba göstermelidir. Ekmek azalırsa Alzheimer hastalığına yakalanma riski de azalır. Mümkün olduğu kadar ekmek tüketilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE BAL YEMEYİN"

Bal tüketimi konusunda da bilgi veren Karatay, “Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin. Bal ve pekmez benim gözümde sıvı şekerdir ve vücuda zararı vardır. Sağlıklı olmak için, köy tereyağları ve soğuk sıkım zeytinyağları bolca tüketilmelidir. Vatandaşlar özellikle uzun ömürlü yaşamak için günde 30 adet zeytin tüketsinler” açıklamalarında bulundu.

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