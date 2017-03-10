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Canan Karatay ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç'la tanıştı

Prof. Dr. Canan Karatay, kendisine kardeşi kadar benzeyen Leyla Saraç'la karşılaşınca önce şaşırdı, sonra çok mutlu olduğunu dile getirdi.

10.03.2017 - 15:16
  1. Haberler
  2. Yaşam

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Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen Yaşam Boyu Sağlık söyleşisine katılan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay kendisine ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç’ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İKİZİ KADAR BENZİYOR

70 yaşındaki Leyla Saraç, Canan Hoca’nın söyleşisini dinlemeye geldi. İkilinin birbirlerine kardeş kadar benzemesinin dikkat çekmesiyle Saraç ve Karatay tanıştı. Canan Hoca, kendisine çok benzeyen Leyla Hanım’ı görünce önce şok oldu sonra mutluluğunu dile getirerek benzerinin koluna girdi ve onunla uzun süre sohbet etti.

Canan Karatay ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç'la tanıştı

"Benzediğin için huzurun bozuldu mu" sorusuna "Hayatta bozmam" diyen Karatay'ın Leyla Hanım ile yaptığı sağlık sohbeti ise renkli görüntüler oluşturdu.

Canan Karatay ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç'la tanıştı

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