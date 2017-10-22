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Canan Karatay: Meyve suları değişti sıvı şeker oldu

Canan Karatay, yanlış beslenmenin her türlü kanser, şeker hastalığı, tansiyon ve alzheimer gibi hastalıklara yol açtığını söyledi.

22.10.2017 - 02:14
  1. Haberler
  2. Sağlık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay, hastalıkların temelinde yanlış beslenme ve yaşam biçiminin bozulması olduğunu belirtti.

Canan Karatay: Meyve suları değişti sıvı şeker oldu

YANLIŞ BESLENME ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Karatay, her türlü kanser, şeker hastalığı, tansiyon, alzheimer, depresyon, unutkanlık ve bağışıklık sisteminin çökmesi gibi hastalıkların temelinde yanlış beslenme olduğunu söyledi: "Yanlış beslenme sonucu vücudumuzda çıkan bir reaksiyonlar ortaya çıktı. Mineraller meyvelerden ve topraktan yok olduğu zaman hastalıklar artıyor. Çünkü bizim vücudumuzu gençleştiren, güçlendiren ve mikroplarla savaşımızı sağlayan hücrelerimizde hiçbir canlanma olmuyor" dedi.

Canan Karatay: Meyve suları değişti sıvı şeker oldu

"EN SAĞLIKLI ET PASTIRMA"

En sağlıklı etin pastırma olduğunu söyleyen Karatay, "Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman çok önemlidir. Tabi katkı maddesi olmayacak. Pastırma çiğ olarak bol bol tüketilebilir. Tabi Kayseri deyince mantı da aklımıza gelir. Eğer göbekliyseniz ve karaciğeriniz yağlıysa mantı olmaz" şeklinde konuştu.

Canan Karatay: Meyve suları değişti sıvı şeker oldu

"MEYVE SUYU YERİNE AYRAN VE SAF ZEYTİNYAĞI"

Karatay meyve sularıyla ilgili olarak ise uyarılarda bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Karatay, "Bildiğiniz gibi ilk meyve suyu fabrikaları Kayseri'de üretime geçmişti. Meyve suları artık çok değişti. Vücuda sıvı şeker olarak giriyor. Bilhassa çocukların alkolüdür. Karaciğeri yağlandırıyor. Erkeklerin memelerinin büyümesi, karaciğerin yağlanması ve buna 12-13 yaşında başlaması 35-40 yaşlarında kalp krizine sebep verebilir. Yasaklanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mısır şurubu içerek şekeri beyaz şekerden 7 kat daha fazla zehirlidir. Eskiden bira göbeği, alkol göbeği denirdi. Şimdi fruktoz, ekmek göbeği deniyor. Göbekte yangın başladığı zaman bütün hastalıkların temeli atılmış oluyor. Doğal olan her şey bu yangını söndürüyor. Meyve suyu yerine ayran ve saf zeytinyağı var." diyerek sözlerini noktaladı.

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