taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.812
USD
3,7109
EURO
3,9586
ALTIN
149,43
PETR
54,7700

Canan Karatay: Şeker en tatlı zehirdir

Şekere karşı adeta şavaş açan Karatay, şekerin en tatlı zehir olduğunu bir kez daha söyledi.

06.04.2017 - 15:43
  1. Haberler
  2. Sağlık

CANAN KARATAY

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, özel bir okulda düzenlenen konferansa katılmak için geldiği Isparta'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserin sebebinin vücuttaki insülin hormonunun yüksekliği olduğunu söyledi.

"KANSER YAPAN ŞEKERDİR"

Şekerin, kansere neden olduğunu belirten Karatay, "Kanser yapan şekerdir, yediğimiz şekerlerin ve ekmeklerin kan şekerini yükseltmesidir. Kanserin sebebi, vücuttaki insülin hormonu yüksekliğidir.

"EN TATLI ZEHİR..."

Ekmek bunu çok yükseltir ve trans yağlar, yani pakete girmiş tüm gıdalarda bulunan yağlar, kanser sebebidir. Onun için 'Şeker ve ekmek tüketmeyin, şeker, en tatlı zehirdir' diyorum. Kan şekerini en çok yükselten ekmektir." diye konuştu.

Ekmekte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle yüzde 10 katkı maddesi olduğuna da işaret eden Karatay, "O katkı maddesinin içinde bromür var. Bromürün artık kanserojen olduğu tüm çalışmalarda gösterildi. Bromür, klorür gibi ağır bir metaldir. Suriye'de klorür gazı kullanılarak insanlar öldü. Klorür de bromür de aynı gruptan sayılır." ifadesini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

89
Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

151
250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

827
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

304
Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

256
Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

64
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM