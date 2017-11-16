Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra başlayan istifa dalgalarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İKİNCİ DALGA GELİYOR

Işık, "Belediyeler operasyonunda ikinci dalga" başlıklı yazısında; istifaların ikinci dalga operasyonuyla devam edeceğini belirtti.

3 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA EDEBİLİR

İstifaların il belediye başkanlarıyla sınırlı kalmayacağını yazan Candaş Tolga Işık, "Ne kadar doğru ne kadar söylenti yakında göreceğiz ama Esenyurt, Bahçelievler ve Üsküdar belediye başkanlarının adı geçiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyarılarına atıfta bulunan Işık, ikinci dalga operasyonlarının CHP'yi de kapsayabileceğini ifade etti.

"BAŞBAKAN LİSTE VERDİ, GEREĞİ YAPILMAZSA..."

Konuyla ilgili "Bizzat Başbakan Yıldırım tarafından CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir liste verildiği ve CHP’li bazı belediyelerle ilgili benzer uyarının bizzat yapıldığı söyleniyor." ifadelerini kullanan Posta yazarı, "Şayet CHP yönetiminden bu belediye başkanlarıyla ilgili bir hamle gelmezse hükümet kanadının gerekli yasal adımları atacağı söyleniyor." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA SORDUM"

Işık, yazısına "Dün bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine sordum. “Öyle bir liste yok, doğru değil” dedi." diye devam etti.

Yazının tamamı için tıklayın