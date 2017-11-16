taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.717
USD
3,8847
EURO
4,5815
ALTIN
159,43
PETR
62,0100

Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

AK Partili belediyelerde başlayan istifaların devamının geleceğini ifade eden Işık, ikinci dalganın CHP'yi de kapsayabileceğini söyledi.

16.11.2017 - 09:43
  1. Haberler
  2. Gündem
Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

candaş

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra başlayan istifa dalgalarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İKİNCİ DALGA GELİYOR

Işık, "Belediyeler operasyonunda ikinci dalga" başlıklı yazısında; istifaların ikinci dalga operasyonuyla devam edeceğini belirtti.

3 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA EDEBİLİR

İstifaların il belediye başkanlarıyla sınırlı kalmayacağını yazan Candaş Tolga Işık, "Ne kadar doğru ne kadar söylenti yakında göreceğiz ama Esenyurt, Bahçelievler ve Üsküdar belediye başkanlarının adı geçiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyarılarına atıfta bulunan Işık, ikinci dalga operasyonlarının CHP'yi de kapsayabileceğini ifade etti.

"BAŞBAKAN LİSTE VERDİ, GEREĞİ YAPILMAZSA..."

Konuyla ilgili "Bizzat Başbakan Yıldırım tarafından CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir liste verildiği ve CHP’li bazı belediyelerle ilgili benzer uyarının bizzat yapıldığı söyleniyor." ifadelerini kullanan Posta yazarı, "Şayet CHP yönetiminden bu belediye başkanlarıyla ilgili bir hamle gelmezse hükümet kanadının gerekli yasal adımları atacağı söyleniyor." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA SORDUM"

Işık, yazısına "Dün bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine sordum. “Öyle bir liste yok, doğru değil” dedi." diye devam etti.

Yazının tamamı için tıklayın

İlginizi Çekebilir
Van'da şehit evinden Kürtçe ağıtlar yükseldi
PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Surki'nin Van'da yaşayan ailesine acı haber verildi.
Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma
Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyarette, iki ülke arasında varılan 11 anlaşmanın imzaları atıldı.
Avrupa Birliği'nin göçmen raporu
Avrupa Birliği'nin kendi raporunda Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmediğine dair ifadelere yer verildi.
SONAR'a göre Akşener'in baraj sorunu yok
Yaptığı anketlerdeki başarısızlıklarla akıllarda kalan SONAR'ın verilerinde Meral Akşener'in barajı geçeceği iddia ediliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

154
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

87
Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

92
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

9
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

30
Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

22
Demet Akalın tarzı

Demet Akalın tarzı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM