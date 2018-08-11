Candaş Tolga Işık, ABD'nin ekonomik saldırısını yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ekonomisine karşı açık bir savaş başlattı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, terör soruşturmasında tutuklanan papaz Andrew Brunson'un ülkesine dönene kadar Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Saldırı talimatı niteliği taşıyan bu sözlerin ardından dolar ve euroda üst üste rekorlar kırıldı.

"TRUMP SABAH NİYE TÜRKİYE TWEET'İ ATTI"

Amerika'nın Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomi savaşının perde arkasını Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık yazdı.

Işık, "Trump sabah niye Türkiye tweet'i attı?" başlıklı yazısında düpedüz bir operasyon olduğunu söyledi.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI...

Candaş Tolga Işık'ın yazısından bir kısım;

"Türkiye ekonomisinin başındaki bakan çıkıp yeni döneme dair yol haritasını anlatacak, piyasalara güven verecek.

24 saat önce dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu açıklama yapıyor “Türkiye’nin notunu düşürdük, daha da düşüreceğiz”

Yetmiyor...

Sanki Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın mikrofonun başına geçmesini beklercesine Amerikan Başkanı’nın tam o an tweet atacağı tutuyor! Amerikan halkının büyük bir bölümü uykudayken, sabah saat 08.45’te Trump Türkiye’ye yönelik iki yeni ekonomik yaptırım açıklıyor. Ve o anda Türk ekonomi bakanı da yeni ekonomik programı açıklıyor.

ORTADA DÜPEDÜZ BİR OPERASYON OLDUĞU AÇIK

İktidar partisinin ekonomideki hatalarını savunacak ve bugün geldiğimiz noktada bu hataların payını görmezden gelecek değilim.

Ancak ortada düpedüz bir “operasyon” olduğu da açıktır.

TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEK İÇİN...

Kendi hatalarımızla yüzleşip bunları düzeltmeye çalışırken şunu da görmek zorundayız: Amerika ve küresel finans sistemindeki tetikçileri-ortakları bu bahaneyle hazır fırsatını yakalamışken Türkiye’ye diz çöktürmek için büyük bir gayretle çalışmaktadır."

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