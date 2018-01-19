Candaş Tolga Işık PKK-PYD ilişkisini yazdı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin elinde bulundurğu Afrin'e yönelik operasyon için artık son hazırlıklar yapılıyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından Afrin'deki Rus askerleri bölgeden çekilmeye başladı.

PKK-PYD İLİŞKİSİ

Operasyona karşı çıkan Amerika ise, PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi kabul etmiyor.

"TESADÜFE BAKIN Kİ..."

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "Tesadüfe bakın ki, PYD tüzüğü de Abdullah Öcalan’ı 'önder' kabul eder; PYD’de de kadın kotası yüzde 40’tır." dedi.

PYD içerisinde PKK'lıların da görev aldığını belirten Posta yazarı, "Örneğin; Mehmet Şerif Aslan 2006’da Kuzey Irak’taki Mahmur Kampı’na giderek PKK’nın kırsal alan kadrosuna katılmış. 2008’den bu yana PKK adına PYD için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AFRİN'E 2 BİN TERÖRİST DAHA

Afrin'den de bir örnek veren Candaş Tolga Işık, "6 yıldır PYD kontrolü altında olan Afrin’de yaklaşık 8 bin terörist var. Bunların 2 bininin Kuzey Irak’taki PKK kampından PYD’ye destek amaçlı Afrin’e geçtiği biliniyor.

PYD’yi PKK’dan ayrı görmekte ve göstermekte ısrar eden Amerika’ya PYD-PKK arasındaki somut bağlantıyı bu bilgilerden çok daha kapsamlı bir şekilde iletildi.

Sonuç? Sıfıra sıfır elde var sıfır.

"AMERİKA'NIN İŞİNE GELMİYOR"

Amerika, PKK-PYD arasındaki bağlantıyı muhtemelen Türkiye’den çok daha iyi biliyor.

Gel gör ki bunu bilmek şu sıralar işlerine gelmiyor!" dedi.

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