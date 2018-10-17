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Candaş Tolga Işık: Sarıgül ya DSP'den ya da bağımsız aday olur

Yerel seçimler için siyasi partiler çalışmalarına başladı. Yerel siyasetin her seçim döneminde en çok konuşulan ismi Mustafa Sarıgül'ün adaylığı hakkında Candaş Tolga Işık Posta'da yazdı.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 16:50..
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Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları başladı. Hükümet ve muhalefet adaylık stratejilerini belirleme çalışmalarını yürütürken, her yerel seçimin en çok konuşulan isimlerinden olan Mustafa Sarıgül'ün Şişli'den adaylığı gündemde.

YENİDEN ADAY OLABİLİR

Candaş Tolga Işık, Mustafa Sarıgül'ün adaylığına ilişkin bazı detaylar açıkladı. Işık, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini belirtti.

"Allah var: Yerel seçim sürecine herkesten önce giren ve herkesten çok çalışan tek isim Mustafa Sarıgül. Sarıgül, CHP’den Şişli Belediyesi’ne aday olmak istiyor. Muhtemelen de olur. CHP için de Sarıgül için de en mantıklısı bu..." diyen Işık, Sarıgül'ün adaylığı konusunda yeşil ışık yaktı.

Candaş Tolga Işık: Sarıgül ya DSP'den ya da bağımsız aday olur

BAĞIMSIZ ADAY YA DA DSP ADAYI DA OLABİLİR

CHP'de adaylık konusunda yaşanılan yarışa dikkat çeken Işık, sarıgül'ün CHP tarafından aday gösterilmeme ihtimaline karşı Mustafa Sarıgül'ün de kendi yol haritasını çizebileceğini belirtti.

Işık, "Son dakikaya kadar siyasette hiçbir şeyin garantisi yok. Kaldı ki şunu da unutmayın; CHP Genel Merkezi’nde Sarıgül aday gösterilmesin diye çalışan bir ekip de var. Bunu Sarıgül de biliyor. Ne Sarıgül ne de ekibi ser verip sır vermiyor. Ancak benden söylemesi Mustafa Sarıgül taş çatlasın 1 ay daha bekler! Sonra gider ya bağımsız ya da DSP’den Şişli’ye aday olur." dedi.

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