Candaş Tolga Işık'ın Zeytin Dalı Harekatı yazısı

Türkiye sınırındaki terör unsurlarının yok edilmesi için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere büyük bir darbe vurdu.

Mehmetçik'in teröristlere karşı verdiği mücadeleyi karalamak isteyen bazı kesimler ise, "savaşa hayır" çığırtkanlığı yapmaya başladı.

Ağzından barış kelimesini düşürmeyip sırtını terör örgütlerine dayayanların yaptığı bu karalama kampanyasına Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık cevap verdi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Işık; "İkinci bir Kandil kurulmasını mı beklemeliydik?" başlıklı yazısında, "Söyler misiniz, Zeytin Dalı Operasyonu’yla Türkiye hangi ülkenin ordusuna savaş açmıştır? Hangi ülke ordusuyla savaşmaktadır? Bu operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri hangi ülkeyi işgal etmiştir? Yok böyle bir şey!" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ BİR KANDİL Mİ KURULSUN"

Terör örgütü PKK'nın yıllardır Türkiye'de kanlı saldırılar düzenlediğini belirten Candaş Tolga Işık, "Anlamıyorum ne yapmalıydık? Bırakalım da Kuzey Suriye’de -burnumuzun dibinde- ikinci bir Kandil mi kurulsun?" diye sordu.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN..."

Işık, yazısını "Savaşa karşı sergilenen her türlü tavrı, duruşu saygı değer bulurum, desteklerim. Ancak kimse kusura bakmasın, Türk askerinin ülkesinin yanı başında kümelenen ve yarın kendi halkına kast edeceği aşikar teröristlerle mücadelesine “savaş” diyene ne katılırım ne desteklerim ne de saygı duyarım." diye sonlandırdı.

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