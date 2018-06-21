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Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

Candice Swanepoel'in ikinci bebeği de erkek oldu.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 12:59..
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29 yaşındaki Güney Afrikalı Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel  ve 35 yaşındaki nişanlısı Hermann Nicoli, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurdu.

"MİNİK ADAMIMIZ DÜNYAYA GELDİ"

Swanepoel, “Bizim minik adamımız bu sabah dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Şimdi çok çok işimiz var. Umarım ayaklarım yakında eski haline döner” ifadesini paylaştı.

13 yıldır birlikte olan çiftin Anaca isimli 2 yaşında bir oğulları daha var.

Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel, en son hamileyken Brezilya'da tatil yaparken görüntülenmişti.

Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

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