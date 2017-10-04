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Caner Erkin 7 milyon dolara Miami'den daire aldı

Ünlü futbolcu Caner Erkin, yurt dışından ev isteyen eşini kırmadı.

04.10.2017 - 08:41
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Caner Erkin 7 milyon dolara Miami'den daire aldı

Eski eşi Asena Erkin'den ayrıldıktan sonra oyuncu Şükrün Ovalı'yla evlenen Beşiktaşlı Caner Erkin'in eşine yaptığı jestlerin ardı arkası kesilmiyor.

ŞÜKRAN MİAMİ'DEN EV İSTEDİ

Ünlü futbolcu, yurt dışından ev isteyen eşinin bu isteğini de kırmadı. Erkin'in Miami'den okyanus manzaralı gökdelenden 7 milyon dolara (25 milyon TL) lüks bir rezidans satın almak için kolları sıvadı. Eşiyle lüks daireye hayran kalan futbolcu, kaporayı hemen gönderdi.

3 YATAK ODALI 4 BANYOLU

Takvim'de yer alan habere göre, Caner Erkin'le Şükran Ovalı, sosyetik çift Hande - Erdinç Acar'ın da evinin olduğu 60 katlı 195 metre yüksekliğindeki gökdelenin 30. katındaki 3 yatak odalı ve 4 banyolu rezidansta karar kıldı. Erkin, ligin devre arasında ABD'ye giderek rezidansın satış işlemlerini tamamlayacak. Ünlü futbolcu; yüzme havuzu, sinema salonu ve SPA'nın da olduğu milyonluk rezidansının keyfini önümüzdeki yıl eşi Şükran Ovalı'yla sürecek.

TÜRKİYE'DEKİ AŞK YUVALARI 43 BİN TL

Ünlü çift, İstanbul Baltalimanı'ndaki evlerinden geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansındaki bir penthouse'a taşındı. Lüks sitenin 44'üncü katındaki penthouse'lardan birini kiralayan Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (43 bin TL) kira ödüyor.

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