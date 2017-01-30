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Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ile ilgili yaptığı açıklamalara gösterilen tepkilerin sorulması üzerine "Her şey gerçek" dedi.

30.01.2017 - 09:24
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Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin önceki akşam eşi Şükran Ovalı ile Zorlu Center çıkışı görüntülendi.

ASENA'YI SORDULAR

Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden, “Asena evliyken üçüncü şahıslarla birlikte oldu” sözleriyle ilgili sorulara, “Bir yere yetişeceğiz kusura bakmayın lütfen. Asena için bütün açıklamaları yaptım. Her şeyi de yazdım. Avukatım da her şeyi düzenli şekilde yürütüyor” dedi.

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

FOTOĞRAF: Caner Erkin ile yeni eşi Şükran Ovalı

"DOĞRULARI YAZDIM, HER ŞEY GERÇEK"

“Sosyal medyadaki yazınıza bazı gazeteciler tepki gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna futbolcu, “O benim için önemli değil. Doğruları yazdım ben. Her şey gerçek” yanıtını verdi.

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

FOTOĞRAF: Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay

KAYINPEDERİNDEN LÜKS OTOMOBİLİ İSTEDİ

Öte yandan, Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü. Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.

BERKAY'A DA SORULDU

Bir dönem adı Asena Atalay’la anılan Berkay, Caner Erkin’in sözleri hatırlatılmış ve “Çıkan haberlerde sizin de adınız geçti, Caner Erkin’in bu sözlerine ne diyeceksiniz?” diye sorulmuştu. Şarkıcı, “Üçüncü kişiler diyor, kişi demiyor. ‘Kişiler’ olunca bir kişi olmuyor zaten. Konunun benimle alakası yok. Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti.

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

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