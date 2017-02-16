Caner Erkin Beykoz'dan 4 milyon liraya ev aldı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile oturmak için Beykoz’dan 4 milyon TL’ye villa satın aldı. Evin dekorasyonunu eşine bıraktı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2 Ocak’ta Roma’da evlendiği Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı. Beykoz’dan villa satın alan Erkin, 4 milyon TL ödedi. Ev Şükran Ovalı’nın zevkine göre dekore edilecek. Çift, yeni evleri bitene dek Baltalimanı’nda oturmaya devam edecek.

ASENA ATALAY İÇİN DE EV SATIN ALMIŞTI

Caner Erkin, iki yıl önce de o dönem evli olduğu Asena Atalay için Beykoz’dan villa almıştı. Villa, Atalay’ın zevkine göre dekore edilmiş, boydan boya cam ev olmuştu.

Çift, toplamda 6 milyon dolar harcanan cam eve taşınmadan boşanmıştı. Caner Erkin’in daha sonra bu villayı sattığı öğrenildi.