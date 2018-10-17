taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69415
Euro
6.5731
Altın
1226.425
Borsa
98350.84
Gram Altın
224.594

Caner Erkin: Çocuğumun nafakasını ailesi için harcıyor

Caner Erkin, çocukları için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay’a dava açıyor

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Magazin

Caner Erkin: Çocuğumun nafakasını ailesi için harcıyor

… Futbolcunun gerekçesi ise eski eşinin, nafakayı borcu yüzünden kapanan Maslak Sahne’yi yeniden açan babası Oktay Bey’e aktardığı iddiası…

Eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki nafaka krizi devam ediyor.

Mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. 7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.

NAFAKALARI BABASINA VERİYOR

Ancak Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçtiğimiz yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Massk Sahne'yi yeniden açmasıyla Erkin cephesinden yeni bir hamle geldi. Erkin, iddiaya göre Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.

Caner Erkin: Çocuğumun nafakasını ailesi için harcıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1147
Fatih Altaylı polise küfür etti

Fatih Altaylı polise küfür etti

270
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

542
Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

58
Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

64
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

174
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM