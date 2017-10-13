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Caner Erkin ile Asena Atalay davasında gerginlik

Caner Erkin ile Asena Atalay velayet davasında avukatların tartışması üzerine hakim, "Allah Çınar'ı her iki taraftan da korusun" dedi.

13.10.2017 - 20:07
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Caner Erkin ile Asena Atalay davasında gerginlik

Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından kendisi hakkında nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay'dan oğlunu almak için açtığı velayet davası dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Üçüncü tanık olarak çiftin çocuklarının eski bakıcısı Leyla İsmailova dinlenirken, Caner Erkin'den toplu para aldığı yönündeki iddialar üzerine taraf avukatları birbirine girdi.

"BENİM DAVADAN ANLADIĞIM BU"

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre hakimin sık sık avukatları karşılıklı konuşmamaları yönünde uyarmasına rağmen tanıkların yalan beyanda bulunup bulunmadığı şeklinde tartışmalar çıktı. Hakim, "Allah Çınar'ı her iki taraftan da korusun, Benim davadan anladığım budur" diyerek davayı erteledi.

Caner Erkin ile Asena Atalay davasında gerginlik

CANER DE DİREK DANSI DENEDİ

Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'in oğlunun velayetini isteyerek Asena Atalay'a açtığı velayet davasında tanık olarak dinlenen oyuncu Cemre Kaçar, dava dosyasında yer alan Asena'nın yaptığı direk dansı fotoğraflarıyla ilgili, "Asena direk dansı dersi alacaktı. Caner'in de Asena ile giderek direk dansını denediğini biliyorum" dedi.

Caner Erkin ile Asena Atalay davasında gerginlik

ASENA AĞLADI

Asena Atalay'ın oturduğu siteden arkadaşı çocuk psikoloğu Elif Eroler, Caner ve Asena'nın çok iyi bir ebeveyn olduklarını söyledikten sonra çiftin çocukları Çınar'ın babasıyla ilişkisini anlatırken 'Çınar istediği zaman babasıyla görüşemiyor' dediğinde Asena Atalay hüngür hüngür ağlamaya başladı.

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