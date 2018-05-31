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Caner Erkin: Oğluma verdiğim parayı Asena harcıyor

Oğlu Çınar’ın velayeti için Asena Atalay’a açtığı davanın dünkü duruşmasında futbolcu Caner Erkin, oğlunu göremediğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 08:09..
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Caner Erkin: Oğluma verdiğim parayı Asena harcıyor

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 7 yaşındaki oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a 2017’de açtığı davada ‘sosyal inceleme raporu’ hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi.

"PARAYI ÇOCUĞA YOLLUYORUM ASENA YİYOR"

Caner Erkin oğluyla görüşme konusunda problem yaşadığını, Asena Atalay’ın bahane üretip buna engel olduğunu belirtti. Çınar’ın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığını belirten ünlü topçu, eski eşinin bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ettiğini, bunları ödediğini söyledi. Çınar için gönderdiği parayı Asena Atalay’ın kendisi için harcadığını iddia edip şöyle devam etti: “İyi niyetim kötüye kullanıldı. Benim için ‘sorumsuz ve ilgisiz baba imajı’ yaratılmaya çalışılıyor.”

ŞÜKRAN DA ÇINAR'I İSTİYOR

Kızları Mihran’a 7 aylık hamile olan Şükran Ovalı velayetin eşine verilmesi durumunda hiç sorun yaşamayacaklarını açıkladı. Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin evinin üst katında Çınar’a ait bir oda, alt katta oyun alanı bulunduğu bilgisine de yer verildi. Bu arada Çınar’ın, Şükran Ovalı ile iyi ilişki kurduğu, birlikte zaman geçirmekten mutlu olduğu rapora yazıldı.

Asena’nın mahkemeye sunduğu bilgiler ise şöyle: “Babaoğulun sık sık buluşmasından memnuniyet duymaktadır.”

GÖRÜŞMELER DÜZENLENDİ

Caner Erkin’in haftada 2 gün olmak üzere, yarı yıl tatilinde bir hafta, yaz tatilinde bir ay Çınar ile görüşmesi şeklinde yeniden düzenlenme yapılması uygundur. Mahkeme yargılama sonunda Çınar’ın velayetinin kimde kalacağına karar verecek.

Caner Erkin: Oğluma verdiğim parayı Asena harcıyor

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