Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü furbolcu Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu ve ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Şükran Ovalı ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken, Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu olan Caner Erkin'i de kız bebek heyecanı sardı.

ŞÜKRAN'IN ÜZERİNE TİTRİYOR

6 ay sonra bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan ikiliden Caner Erkin, eşinin adeta üzerine titriyor. Çiftin yakın çevresinden alınan bilgilere göre Caner Erkin, Şükran Ovalı'nın bir dediğini iki etmiyor.