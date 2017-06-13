Caner Erkin ve Şükran Ovalı Çin yolcusu

Ocak ayında dünyaevine giren Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in aşkları tam gaz devam ediyor. Oyuncu olan Ovalı ile Beşiktaş’ta top koşturan Erkin, çalışma saatleri nedeniyle birbirlerine fazlasıyla görüşemeyince çareyi uzakları yakın etmek de buldu. Erkin, önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıkları için takımıyla birlikte Çin’e gidecek.

KAMPA ŞÜKRAN'I DA GÖTÜRECEK

16 Temmuz’da Çin’de kamp kurarak takım arkadaşlarıyla antrenmanlar yapacak olan Erkin, kalacakları süre zarfından eşinden ayrı kalmamak için Ovalı’yı da yanında götürecek.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti

PRİMİ TATİLE HARCAYACAK

Çiftin kampta ne kadar kalacağı ise henüz belli değilken ikili sonrası için de planlarını çoktan yaptı. Takımının şampiyonluk sebebiyle aldığı 300 bin TL prim alan Caner Erkin, eşini Maldivler, Hawaii veya Phuket’e götürecek. Kararı ise Şükran Ovalı verecek. Erkin, yaz boyunca eşinden bir an bile olsun yalnız kalmak istemiyor.