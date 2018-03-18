Caner Erkin ve Şükran Ovalı 'ikiz' bekliyor

Futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı, ikiz bebek beklediği öğrenildi.

ERKİN ÇİFTİNE İKİZ SÜRPRİZİ

Bir yıllık evli çift, 3 ay önce hamilelik haberiyle mutluluğuna şimdi de ikiz heyecanı eklendi.

HAMİLELİK ALAÇATI'DA

Caner Erkin'in adının bir trafik kazasına karışması nedeniyle düşük tehlikesi geçiren Ovalı, hamileliğin devamını stressiz ve rahat geçirmek için Alaçatı'ya taşınma kararı aldı.

Bunun için hazırlıklara girişen Caner Erkin, Alaçatı'daki 9 milyon liralık villayı satın alma işlemlerine hız verdi.

DOĞUM İZMİR'DE

Şükran Ovalı, hamilelik sürecini Alaçatı’dan alacakları yeni evinde annesiyle birlikte geçirmeyi planlıyor. Caner Erkin ise lig bitince eşinin yanına gideceği öğrenildi.

Öte yandan Ovalı, bebeklerini kendisinin de doğum yeri olan İzmir'de dünyaya getirmek istediği konuşulanlar arasında.