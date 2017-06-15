Caner Erkin ve Şükran Ovalı İspanya'da

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'le oyuncu eşi Şükran Ovalı, işleri dolayısıyla erteledikleri balayına sonunda çıktı. Ocak 2016'da Roma'da evlenen ünlü çift, ligin tatile girmesiyle soluğu yurt dışında aldı.

KRAL VE KRALİÇE

Önceki gün İspanya'ya giden ikili, dünya jet sosyetesinin de tatil rotalarının başında gelen İbiza'da eğlenceli anlar yaşamaya başladı. Erkin, 'hayatımın kadını' dediği Şükran Ovalı'ya balayında rüya gibi anlar yaşatmak için de kesenin ağzını açtı. Futbolcu, geceliği 7 bin 500 TL olan otelin süitini güllerle donattırdı. Havuz başında poz veren Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in bileklerinde İngilizce 'kraliçe' ile 'kral' yazması da dikkatli gözlerden kaçmadı.