taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4859
EURO
3,9152
ALTIN
141,76
PETR
47,0000

Caner Erkin ve Şükran Ovalı İspanya'da

Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’yı İspanya’ya götürdü.

15.06.2017 - 07:58
  1. Haberler
  2. Magazin

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'le oyuncu eşi Şükran Ovalı, işleri dolayısıyla erteledikleri balayına sonunda çıktı. Ocak 2016'da Roma'da evlenen ünlü çift, ligin tatile girmesiyle soluğu yurt dışında aldı.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı İspanya'da

KRAL VE KRALİÇE

Önceki gün İspanya'ya giden ikili, dünya jet sosyetesinin de tatil rotalarının başında gelen İbiza'da eğlenceli anlar yaşamaya başladı. Erkin, 'hayatımın kadını' dediği Şükran Ovalı'ya balayında rüya gibi anlar yaşatmak için de kesenin ağzını açtı. Futbolcu, geceliği 7 bin 500 TL olan otelin süitini güllerle donattırdı. Havuz başında poz veren Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in bileklerinde İngilizce 'kraliçe' ile 'kral' yazması da dikkatli gözlerden kaçmadı.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı İspanya'da

İlginizi Çekebilir
Prenses Diana hamileyken intihar etti iddiası
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diana’nın ölümünün 20. yılında ortaya çıkan ses kayıtları şok etkisi yarattı.
Asena Atalay taşınmak zorunda kaldı
Caner Erkin'in eski eşi Asena Altay, kirası 15 bin TL olan evinden çıkmak zorunda kaldı.
Kızı Donald Trump'ın eski fotoğrafını yayınladı
Trump'ın o halini görenler şimdiki haliyle benzerlik kurmakta zorlandı.
Karagül'ün Kendal'ı baba oldu
Geçtiğimiz yaz evlenen ünlü oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir'in mutlu günü...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

309
ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

219
Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar ile ABD'den ortak tatbikat

131
TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

31
FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

125
Londra'da yangından kurtulan Türk vatandaşından o anlar

Londra'da yangından kurtulan Türk vatandaşından o anlar

28
Milli Atlet Ramil Guliyev Usain Bolt'a rakip oldu

Milli Atlet Ramil Guliyev Usain Bolt'a rakip oldu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM