Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Asena Atalay'ın eski eşi Caner Erkin hakkında icra takibi başlattığı haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Asena Erkin'in oğlu Çınar'ın masraflarını ödemediği için icra takibi başlattığı iddiaları tamamen yalan çıktı.

Caner Erkin, icra takibi haberinin tamamen yalan olduğunu söyledi ve eski eşine sert sözlerle yüklendi.

FOTOĞRAF: Caner Erkin, oğlu Çınar ile birlikte.

"TAMAMEN YALANDIR"

Instagram hesabından açıklama yapan Caner Erkin, şunları söyledi; "Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır.

Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

"3. KİŞİLERLE BİRLİKTE OLAN ASENA ATALAY'A.."

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

FOTOĞRAF: Caner Erkin ve yeni eşi Şükran Ovalı

AKIL SAĞLIĞINDAN YOKSUN..

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum. Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."

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