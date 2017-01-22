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Caner Erkin'den muhabirlere Asena Erkin tepkisi

Muhabirlerin eski eşine "Asena Erkin" demesine sinirlenen Caner Erkin: Boşandık bitti, artık Asena Atalay derseniz sevinirim..

22.01.2017 - 09:38
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Caner Erkin'den muhabirlere Asena Erkin tepkisi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Asena Atalay ile 5.5 yıllık evliliğin ardından 29 Ocak 2016’da boşanmıştı. Caner Erkin geçen cuma mahkemeden çıkan kararla yıllık yoksulluk nafakası olan 120 bin TL’yi de ödedi.

ASENA SORUSU CANER'İ SİNİRLENDİRDİ

2 Ocak’ta İtalya-Roma’da evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı önceki gün Etiler- Akmerkez’de görüntülendi. Caner Erkin eski eşiyle ilgili sorular karşısında gerildi.

"ARTIK ASENA ERKİN DEĞİL ASENA ATALAY DERSENİZ SEVİNİRİM"

Caner Erkin muhabirlerin “Eski eşiniz Asena Erkin’e 120 bin TL’yi ödediniz mi?” sorusu karşısında sinirlendi. Caner “Eski eşimin soyadı artık değişti. Erkin yerine Atalay derseniz çok sevineceğim. Biz boşandık ve bitti. Evliyim, eşim yanımda” dedi.Caner Erkin'den muhabirlere Asena Erkin tepkisi

Ünlü futbolcu daha sonra hayranları ile birlikte fotoğraf çektirdi. Bu sırada eşi Şükran Ovalı kendisini bekledi.

Caner Erkin'den muhabirlere Asena Erkin tepkisi

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