Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya aşk sözleri

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti birbirine olan aşkını her fırsatta sosyal medyada gösteriyor. Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın 31'inci yaş günü için Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınladı.

''KARNINDA KIZIMIZ VAR''

Caner Erkin mesajında şunları yazdı: "Aşkım, sevgilim, her şeyim... İyi ki doğdun iyi ki. Seni çok seviyorum. Ve bu doğum gününde karnında kızımız var, en güzel gün olsun senin için. Ayrıca çok güzel ve özel bir anne olacaksın. Hep mutlu olalım ve birbirimiz için yaşayalım. Aşkla sağlıkla #ENDEĞERLİMSİN #1Nisan"