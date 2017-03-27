Caner Erkin'i kızdıran taraftar sorusu

5 aylık sakatlığının ardından geçen haftaki Astra Giurgiu maçında iyi performans gösteremeyen Caner Erkin, çıkışta fotoğraf çektirmek istemedi.
"NE ALAKASI VAR LAN"
Muhabirlerin “Taraftardan mı çekiniyorsunuz?” sorusuna sinirlenen Caner Erkin “Ne alakası var lan!” diye bağırdı.
CANER'İ EŞİ SAKİNLEŞTİRDİ
Caner Erkin yolda polis memurunun ‘Dur’ ihtarına da uymadı. Sinirlenen Caner Erkin’i eşi Şükran Ovalı sakinleştirdi.
PLAKASI ŞÜKRAN'IN 'RAN'I
Diğer yandan eşine düşkünlüğü ile bilinen Caner’in arabasının plakası Şükran’ın ‘RAN’ı.