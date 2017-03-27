Caner Erkin'i kızdıran taraftar sorusu

Gelecek yıl şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sezon sonu serbest kalacak olan Manchester Cityli Yaya Toure'yi transfer edecek.

Sosyal medya üzerinden organize olan yüzlerce kişi, Brezilya'daki yolsuzluğu protesto etti.

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ABD'nin Sincar raporunda PKK ayrıntısı

Tüm kanıtlara karşın PYD/YPG’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu reddeden ve YPG’yi Suriye’de müttefik tutan ABD yakalandı.