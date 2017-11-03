Caner Erkin'i şimdi de Krasic davalık etti

Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Sırp Milos Krasic, Türkiye'ye transferi sonrası İstanbul'da bir ev kiralamak istedi. Futbolcu Caner Erkin'in yardımıyla bir ev tutan Krasic, 1 Ağustos 2015'te Adnan E. ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

60 BİN DOLAR İSTEDİ

Caner'in aracılığıyla yapılan anlaşma, Krasic tarafından ocakta bozuldu. Ev sahibi, kira sözleşmesine rağmen evi tahliye eden Krasic için mahkemeye başvurarak aracı Erkin'den 60 bin dolar tazminat istedi. Mahkeme, Erkin'in beyanı sonrası davanın reddine karar verdi.