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Caner Erkin'i şimdi de Krasic davalık etti

Krasic, o dönemlerdeki takım arkadaşı Caner Erkin aracılığıyla tuttuğu evin sözleşmesini erken bozunca ev sahibi Caner Erkin'e dava açtı.

03.11.2017 - 10:37
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Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Sırp Milos Krasic, Türkiye'ye transferi sonrası İstanbul'da bir ev kiralamak istedi. Futbolcu Caner Erkin'in yardımıyla bir ev tutan Krasic, 1 Ağustos 2015'te Adnan E. ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Caner Erkin'i şimdi de Krasic davalık etti

60 BİN DOLAR İSTEDİ

Caner'in aracılığıyla yapılan anlaşma, Krasic tarafından ocakta bozuldu. Ev sahibi, kira sözleşmesine rağmen evi tahliye eden Krasic için mahkemeye başvurarak aracı Erkin'den 60 bin dolar tazminat istedi. Mahkeme, Erkin'in beyanı sonrası davanın reddine karar verdi.

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