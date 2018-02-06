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Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı hamile

Ayrıldığı eşi Asena Atalay'dan bir erkek çocuğu olan ünlü futbolcu Caner Erkin, ikinci kez baba oluyor.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 07:59..
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Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı hamile

2017 yılında yıldız futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı sade bir törenle İtalya Roma’da dünya evine girmişti.

"ŞÜKRAN ÇOK HEYECANLI"

Laf Bende Kalmasın’ programının sunucusu Elif Güvendik, Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan Şükran Ovalı'nın hamile olduğunu iddia etti. Güvendik, Şükran Ovalı'nın annelik heyecanı yaşadığını söyledi.

CİNSİYET DAHA BELLİ DEĞİL

Ovalı'nın anne olacağını canlı yayında açıklayan sunucu, çifte mutluluklar dilerken, bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığını dile getirdi.

"HAYALLERİMİZ VAR"

Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda , “Caner ile birçok hayalimiz var. Ama bugünü de ıskalamıyoruz, anın tadını çıkarıyoruz. İnşallah en kısa zamanda anne olmak istiyorum” demişti.

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