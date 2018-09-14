Caner Erkin'in oğlu Çınar'a kayyum

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Caner Erkin'in avukatı Nazlı Kara ve Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç katıldı.

Karar aşamasına gelen davada Aile Mahkemesi Hakimi, Yargıtay Hukuk Kurulu'nun 'çocukların hakların korunması için kayyum atanması' yönünde nisan ayında bir karar açıkladığını, bu nedenle de velayet davalarında çocukları temsilen kayyum atandıktan sonra karar vereceğini belirtti.

VELAYETİN KİMDE KALACAĞINA AİLE MAHKEMESİ KARAR VERECEK

Hakim, Çınar'a kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi Çınar'a bir kayyum belirledikten sonra, velayetin değiştirilmesi davasında Çınar'ın anne Asena Atalay'da mı yoksa baba Caner Erkin'de mi kalacağına aile mahkemesi karar verecek.