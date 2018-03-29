Caner Toygar intihar girişiminde bulundu

Yıllar önce katıldığı evlendirme programında gelin adayı Tülin ile yaşadığı büyük aşkla tanınan Caner Toygar iddialara göre evinde canına kıymaya kalkıştı.
Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Toygar'ın intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı.
"SON SÖZLER GÜZELDİR"
Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin sürprizler var son sözler güzeldir" ifadelerini kullanan Toygar, canlı yayında veda niteliğinde konuşmasıyla ağlayarak canlı yayını bitirdi.