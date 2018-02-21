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Caner'den Robben'e şık çalım

Caner Erkin'in Robben'e attığı çalım Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi çalımlar listesine girdi.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 12:25..
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Caner'den Robben'e şık çalım

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaştı. Maçın başında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, güçlü rakibine 5-0 mağlup oldu.

70 bin kişinin izlediği Allianz Arena'daki mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 66. dakikalarda Thomas Müller, 52. dakikada Kingsley Coman, 79 ve 88. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti.

CANER'DEN ROBBEN'E ŞIK ÇALIM

Beşiktaşlı taraftarların tek tesellisi ise Caner Erkin'in Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'e attığı çalım oldu.

Caner Erkin çalım sihirbazı olarak tanınan Robben'e yaptığı hareket sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Caner'den Robben'e şık çalım VİDEO

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