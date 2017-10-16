taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.376
USD
3,6398
EURO
4,2959
ALTIN
152,56
PETR
58,0200

Cani baba 5 çuval fındık yüzünden oğlunu öldürdü

Samsun'da kendisine ait 5 çuval fındığını satmak istediği için oğlunu vuran baba Ali Dişikara bir ahırda yakalandı.

16.10.2017 - 17:17
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay dün Samsun'un Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bankaya borcu olan Faruk Dişikara, babası Ali Dişikara'ya ait 5 çuval fındığı satmak istedi ancak babası buna karşı çıktı. Bu nedenle baba- oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada üzerindeki tabancayı çıkartıp oğluna 5 el ateş eden Ali Dişikara, olay yerinden kaçtı.

Cani baba 5 çuval fındık yüzünden oğlunu öldürdü

ADLİYEYE SEVK EDiLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Faruk Dişikara, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Ali Dişikara'yı bir ahırda uyurken yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ali Dişikara bugün adliyeye sevk edildi.
Babasının kurşunlarına hedef olan Faruk Dişikara'nın cenazesi ise Bazlamaç Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir
Kestiği ağacın altında can verdi
Mersin Anamur'da ağaç altında kalan 36 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Muş'ta bir adam sevdiği kızın ablasını kaçırdı
Muş'ta sevdiği kızı kaçırmak isteyen bir adam, yanlışlıkla kızın ablasını arabaya bindirdi.
Bolu'da kaçakçılık operasyonu
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde gizlenen bandrolsüz bin 120 paket sigarayla 35 şişe içki ele geçirildi.
Denizli'de yanan ahırdaki 5 inek telef oldu
Çameli ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında, 5 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

287
Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

226
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

95
Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

271
Peşmerge'nin gözyaşları

Peşmerge'nin gözyaşları

423
Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

204
Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM