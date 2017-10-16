Cani baba 5 çuval fındık yüzünden oğlunu öldürdü

Olay dün Samsun'un Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bankaya borcu olan Faruk Dişikara, babası Ali Dişikara'ya ait 5 çuval fındığı satmak istedi ancak babası buna karşı çıktı. Bu nedenle baba- oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada üzerindeki tabancayı çıkartıp oğluna 5 el ateş eden Ali Dişikara, olay yerinden kaçtı.

ADLİYEYE SEVK EDiLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Faruk Dişikara, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Ali Dişikara'yı bir ahırda uyurken yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ali Dişikara bugün adliyeye sevk edildi.

Babasının kurşunlarına hedef olan Faruk Dişikara'nın cenazesi ise Bazlamaç Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından toprağa verildi.