Canı sıkıldı, 2 çocuğu sırtından vurdu

Evinde iftar saatini bekleyen Ömer Murat A., apartmanın dördüncü katındaki evinin penceresini açtı ve kendisine ait havalı tabancayla sokaktaki kola şişesine ateş etti.

Hedefi tutturamayan Ömer Murat A., karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye B. ve İkra K.'yı yaraladı.

ANNELERİ FARK ETTİ

Vurulduğunu anlamayan ve annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen 2 çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrolde çocukların sırtlarından vurulduğu anlaşıldı. İkra K. ameliyata alındı ve vücudundaki tek saçma çıkarıldı. Sümeyye Boz ise hastanede müşahade altına alındı.

Polise bilgi verilmesi üzerine, yaralı çocuklar ile tanıkların ifadeleri alındı. Olay yerinde inceleme ve araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çocukların oturduğu apartmanın karşısında oturan ve bu tür silahlar kullandığı belirlenen Ömer Murat A.'yı gözaltına aldı.

"CANIM SIKILDI, ATEŞ EDESİM GELDİ"

Ömer Murat A., "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim vuramadım sonra bir el daha ataş ettim, şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben onlara ateş etmedim. Benim avcılık belgem var silah da benim üzerime kayıtlı." diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

İkametinde bulunan ve olayda kullandığı değerlendirilen havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Ömer Murat A., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Apartmanın arka bahçesinde oynarken aniden belinin çok ağrıdığını fark eden İkra K. "Cezası neyse onu çekmesini istiyorum." derken babası Hüseyin K. komşuları Sümeyye'nin vurulduğunu öğrenince, olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra kızını hastaneye götürdüklerini bildirdi.

"CEZASI NEYSE ÇEKSİN"

Hüseyin K. şunları söyledi: "Farketmesek kızım belki sakat kalabilirdi. Olay kaza değil. Bu adam çocukların sesindenmi rahatsız olmuş. Çünkü orada çocuklar kalabalık bir şeklide oyun oynuyorlar. Vuran kişinin ifadesini okudum. Canı sıkılmış, iftarada doğruymuş. Çöpün yanında şişeyi görmüş, ateş etmiş. Bir av tüfeği alayım, canım sıkıldıkça bir yerlere sıkayım. Kızım belinden değil de yarım santim farklı yerinden vurulsaydı, felç olabilirdi. Biz başına ya da göğsüne değmediği için şükür ediyoruz. Cezası neyse çeksin."

Sümeyye'nin babası 41 yaşındaki Selami Boz ise; "Karşı binadan ateş ediyor kızıma. Annesi beni aradı, hemen hastaneye götürdüm. Kızım ameliyat yapmadılar. içerde kurşun geziyormuş. 2 yıl sonraya bıraktılar. Vuran şahsı serbest bırakmışlar. Biz şikayetçiyiz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Şükürler olsun ki başına kalbine rast gelmemiş. Komşumun çocuğuna da aynı şekilde." diye konuştu.

















