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Canikli: 43 ilde 965 şirket TMSF'ye devredildi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KHK'lar kapsamında gerçekleştirilen işlemleri rakamlarla açıkladı.

07.07.2017 - 11:07
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli,  Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkilerinin TMSF'ye devredildiğini veya Fon'un bu şirketlere kayyum olarak atandığını ifade etti.

Canikli, 107 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyum olarak TMSF'nin getirildiğini belirtti.

YURT DIŞINDA KURULU ŞİRKETLER DE VAR

Bu şirketlerin 496'sının anonim, 354'ünün limited şirket, 22'sinin anonim / limited şirket şubesi, 67'sinin ticari işletme, 1'inin ticari işletme şubesi, 5'inin yurt dışında kurulu şirket, 9'unun işletme, 3'ünün kollektif şirket, 3'ünün ortaklık, 2'sinin adi komandit şirket, 1'inin adi ortaklık, 1'inin kooperatif ve birinin de avukatlık ortaklığı olduğuna dikkati çeken Canikli, bu şirketlere toplam 312 kişi atandığını vurguladı.

Canikli: 43 ilde 965 şirket TMSF'ye devredildi

ŞİRKETLERİN BÜYÜKLÜĞÜ

Canikli, bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 41 milyar lira, özkaynak toplamının yaklaşık 18,2 milyar lira, ciro toplamının yaklaşık 21,9 milyar lira olduğunu belirterek, söz konusu şirketlerde yaklaşık 46 bin 357 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

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