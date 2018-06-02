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Canikli'den İnce'ye: Apoletleri sökmeye gücünüz yetmez

Afrin kahramanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i seçilmesi halinde görevden alacağını açıklayan Muharrem İnce'ye, Milli Savunma Bakanı Canikli cevap verdi.

AA | 02.06.2018 - 16:05..
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Canikli'den İnce'ye: Apoletleri sökmeye gücünüz yetmez

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Korgeneral İsmail Metin Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır.

"APOLETLERİ SÖKMEYE GÜCÜNÜZ YETMEZ"

Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir." ifadelerini kullandı.

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