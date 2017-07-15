Caniliği tebrik eden FETÖ'cü Hakan Karakuş

Darbeci Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Hakan Karakuş darbenin merkezindeki isimlerdendi. Darbe gecesi hava trafiğini yönetti.
Brifing salonundaki toplantıda pilotlara 'TSK'nın darbe yapacağını' açıkladı ve görev dağılımı yaptı.
15 Temmuz gecesi, vazifesi olmadığı halde kulede uçuş kontrol amiri olarak görev yaptı.
Darbe üssünde o gece: Hakan Karakuş VİDEO
"ELLERİNİZE SAĞLIK"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesindeki köprülü kavşağa ve yanında bulunan otoparka bomba atılması talimatını verdi. Bombaların atılması sonrasında "Ellerinize sağlık" diyerek tebrik etti.